Als Marianne Füchter, Maria Raabe und Renate Wahlmann 1984 erstmals gemeinsam in einer Mannschaft in die Tennissaison starteten, ahnten sie nicht, wie erfolgreich sich ihre sportliche Karriere entwickeln würde. Immerhin gab es damals in Lette noch kein eigenes Clubheim. Umkleiden, Duschen, Teambesprechungen – bis zur Inbetriebnahme der eigenen Anlage im Jahr 1990 musste stets improvisiert und auf die Unterstützung der DJK-Fußballer gehofft werden. Doch davon ließen sich die Tennisdamen nicht abschrecken.

So gelang 1992 nicht zuletzt dank der Verstärkung der Mannschaft durch Ulla Lammers, Christa Klein und Monika Segbert der Aufstieg in die Bezirksliga.

Die Damen wollten mehr und erreichten im Jahr 2005 endlich die Verbandsliga. „Der Aufstieg in die Verbandsliga war für uns ein unfassbarer Erfolg“, sagt Mannschaftsführerin Marianne Füchter. „Aber stolz sind wir vor allem darauf, dass wir seitdem nie wieder in einer tieferen Liga gespielt haben. 2014 hatten wir sogar das Vergnügen, in der Westfalenliga antreten zu dürfen.“ Auf die Gründe für den Erfolg angesprochen, erklärt Marianne Füchter: „Zum einen haben wir uns in all den Jahren, die es diese Mannschaft nun schon gibt, immer weiter verstärkt. Mit Muguette Rave, Aoi Buhne und Edith Seesko haben wir tolle Spielerinnen dazu gewonnen, die sportlich überzeugen. Zum anderen haben wir nie die Freude am Tennissport verloren. Vor allem halten wir als Team uneingeschränkt zusammen.“

Das sei sehr wichtig, betont Marianne Füchter. Denn in hohen Spielklassen spiele Psychologie schon eine große Rolle.

Am 4. Mai (Samstag) starten die Tennisdamen 55 von DJK Vorwärts Lette in die neue Verbandsliga-Saison. Dann geht es unter anderem gegen Paderborn, Gütersloh, Bochum und Olpe. Auch dieses Jahr ist es das Ziel, die Klasse zu halten, eben traditionell erfolgreich zu sein.