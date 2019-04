Wenn der Trainer von DJK Coesfeld-VBRS an das Hinspiel denkt, bekommt er wieder Magenschmerzen. „Das war eine der schlechtesten Halbzeiten, die wir in dieser Serie gezeigt haben. Bis zur Pause lief gar nichts“, erinnert er sich an die schwierige Partie, „Mario Worms hat uns damals mit seiner individuellen Klasse gerettet.“

Auch am Sonntag erwartet er „einen Gegner, der tief stehen und garantiert eine Abwehrmauer aufbauen wird“. Engin Yavuzaslan kennt nur eine Lösung: „Den Beton müssen wir zerbrechen!“ Er lässt auf Sieg spielen, „ohne Wenn und Aber“, wie er ausdrücklich betont.

Allerdings wird er selbst nur am Seitenrand stehen und seinen Jungs einheizen. Ein Muskelfaserriss hat ihm eine Zwangspause eingebrockt. „Seit meinem sechsten Lebensjahr spiel’ ich Fußball und hatte noch nie muskuläre Probleme“, berichtet er, „das fühlt sich jetzt richtig blöd an.“ Am liebsten würde Yavuzaslan mitkicken, gerade jetzt, wo es Sonntag für Sonntag um alles geht.

Aber er ist nicht der einzige Ausfall. Sein Kader ist merklich ausgedünnt. Basti Domeier und Hendrik Schüer sind langzeitverletzt. Cedric Pollmeier hat Trainingsrückstand. Dominic Steiner (Oberschenkel) ist genauso angeschlagen wie Timo Grabowsky (Sprunggelenk). „Grabo“, so Engin Yavuzaslan, „hat gegen Vorwärts Epe einen drauf gekriegt.“

Nach seiner roten Karte fehlt auch Marius Borgert, der in den vergangenen Wochen die gegnerischen Tornetze förmlich zerfetzt hat. „Der Lange ist bis einschließlich 12. Mai gesperrt“, nennt sein Coach das Strafmaß, „also ist er in den letzten beiden Spielen gegen Deuten und Dülmen wieder dabei.“ Bis dahin wollen die Coesfelder die Spitze verteidigen. 7 Anstoß: Sonntag, 15 Uhr, Coesfeld, Kunstrasen