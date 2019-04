Spätvorstellung in Warendorf

Coesfeld. Spätvorstellung am Sonntagabend um 18 Uhr: Dann muss der Bezirksligist DJK Coesfeld-VBRS wieder ran. Sven Holz weiß, was ihn und seine Mannschaft erwartet. „Warendorf ist keine Laufkundschaft und hat auch Heimvorteil“, sagt er, „der Gegner ist noch angepiekst, weil er das Hinspiel bei uns deutlich verloren hat. Das hat man nicht so gern! Ich schätz' mal, dass Warendorf unbedingt Wiedergutmachung betreiben will.“