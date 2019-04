Auch wenn er nicht auf dem grünen Rasen mitwirkte, hielt der Coach den Taktstock in der Hand und dirigierte sein diesmal weiß gekleidetes Orchester zum 4:0-Heimsieg.

Nach lediglich zwölf Minuten war die Partie für Marius Winking beendet. Mit Verdacht auf Kreuzbandriss wurde er ausgewechselt. Andree Dörr tauschte seinen bequemen Sitzplatz gegen den stressigen Job auf dem Spielfeld, wo Schiri Norbert Buss seine liebe Müh und Not hatte, um die erhitzten Gemüter zu beruhigen. Im Laufe des Nachmittags verteilte er vier gelbe Karten an das Kellerkind und weitere drei an den Klassenprimus.

Die Hausherren besaßen im ersten Durchgang ein deutliches Chancenplus, mussten sich jedoch bis zur 45. Minute gedulden. Dann wurde Mario Worms nach einem unwiderstehlichen Solo von den Beinen geholt. Strafstoß! Worms verwandelte höchstpersönlich zur verdienten 1:0-Führung.

In der zweiten Hälfte erhöhte Philip Luca Schink in der 58. Minute mit einem fulminanten Schuss in den Winkel auf 2:0. Tobias Hüwe sorgte mit einem Doppelpack in der 65. und 70. Minute für das 3:0 und 4:0.

Nun war der zuvor so hibbelige Engin Yavuzaslan total tiefenentspannt. „Wir haben die Muskeln spielen lassen“, lobte er seine Combo und verabschiedete sich mit einem Lächeln, „ich bin durchgeschwitzt, als hätte ich 90 Minuten gespielt. Aber ich geh’ nicht die Eistonne, ich werd’ meine Simme pflegen . . . die hat’s nötig.“ 7 DJK Coesfeld-VBRS - TuS Gahlen 4:0; Tore: 1:0 Mario Worms (45., FE), 2:0 Philip Luca Schink (58.), 3:0, 4:0 Tobias Hüwe (65., 70.)