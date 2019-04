Intelligenz, Leidenschaft, Cleverness

Die Hausherren brauchten einige Zeit, bis sie richtig ins Rollen kamen. „Wir kennen das ja, dass die Gegner in der ersten halben Stunde ein hohes Tempo gehen – und dann einbrechen“, erklärte Engin Yavuzaslan, „ein großes Lob an meine Spieler, dass sie cool geblieben sind und den letztendlich souveränen Sieg mit Intelligenz, Leidenschaft und Cleverness eingefahren haben.“

Natürlich hätte das Ergebnis noch klarer ausfallen können. „Die Chancen waren da, von daher bin ich auch ein bisschen sauer“, betonte der DJK-Coach, „andererseits freut es mich umso mehr, dass wir hinten erneut die Null gehalten haben.“ Auf seine Abwehr ist weiterhin Verlass.

Aber auch die Offensive lässt kaum Wünsche offen. „Man muss mal sehen, wie viele Ausfälle wir haben“, klagte Engin Yavuzaslan, „das zeigt schon ein Blick auf unsere Auswechselbank.“ Mit Andree Dörr wechselte er bereits früh seinen „Co“ für Marius Winking ein. Lucca Rensing und Marcel Dreier, Leihgabe aus der Reserve, kamen in der zweiten Hälfte aufs Feld. Übrig blieben die beiden Schnapper Johannes Kasnatscheew und Tim Herbstmann, der als „Allzweckwaffe“ vergeblich auf seinen Einsatz brannte.

Vier Spiele bleiben dem Klassenprimus noch bis zum Titelgewinn in der Bezirksliga. Am kommenden Sonntag (5. Mai) geht’s nach Gescher. eine Woche später folgt die Partie daheim gegen Lippramsdorf (12. Mai). Am 19. Mai wird die Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen erwartet: DJK Coesfeld-VBRS gastiert beim unmittelbaren Verfolger Rot-Weiß Deuten, der bis dato zwei Zähler weniger auf seinem Konto hat. Saisonfinale ist am 26. Mai gegen Erzrivale TSG Dülmen, mit dem es in der Vergangenheit hitzige Duelle gab, wobei die beiden letzten Treffen im TSG-Stadion souverän zu Gunsten der Coesfelder ausgegangen sind. Es bleibt spannend bis zum Schluss.