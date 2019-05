Wenn’s im Knie kracht

Marius Winking tippte sofort auf Kreuzbandriss. „Ich kenn’ diese Verletzung“, berichtete er, „hatte mir bereits in der vergangenen Saison das linke Band gerissen.“

Engin Yavuzaslan, sein Trainer, kontaktierte gleich nach dem 4:0 über TuS Gahlen den Orthopäden Dr. Noel Stais, der auch Kai Hemsing und Marvin Langer erfolgreich am Knie operiert hatte.

Am Montag stellte sich Marius Winking in der Praxis in Duisburg vor. Der „Doc“ meinte, dass das Kreuzband zu 95 Prozent durch sein. Nächsten Dienstag hat Winking einen MRT-Termin, und im schlimmsten Fall folgt tags darauf die Operation. „Wenn bei uns einer ausfällt, dann hat er keinen Husten oder Schnupfen, sondern gleich was Gravierendes“, klagte Yavuzaslan.