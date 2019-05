Schon ihr Qualifikationsturnier am Vortag in Hiddingsel hatten sie ohne Punktverlust mit einem Finalsieg gegen DJK Rödder gewonnen. Auch der Auftakt in der Endrundengruppe gegen SpVgg. Vreden, den späteren Turniersieger, gelang mit einem 1:1. Nach zwei Siegen gegen TSG Dülmen (2:1) und DJK Stadtlohn (2:0) gelang der Einzug ins Viertelfinale. Hier trafen sie erneut auf die E I der DJK Coesfeld-VBRS, die nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit in einem emotionalen Siebenmeterschießen und mit nervenstarken Schützen auf Seiten der SG 06r bezwungen wurden.

In dem nun verdientermaßen erreichten Halbfinale trafen die SG-Kicker auf den amtierenden Hallenkreismeister FC Epe. Nach zweilangen Turniertagen machte sich bei den Coesfeldern allmählich der Kräfteverschleiß bemerkbar. Sie man mussten, inklusive des Qualli-Turniers, mit 0:2 die erste Niederlage überhaupt hinnehmen. Im abschließenden Spiel um Platz drei gegen Vorwärts Epe versuchten die jungen Fußballer noch einmal alles, um den Sprung aufs Treppchen zu schaffen. Leider gelang dies, trotz einiger guter Torszenen, nicht mehr, die SG 06 musste sich erneut mit 0:2 geschlagen geben. Am Ende stand ein erfolgreicher und verdienter vierter Platz von 47 Mannschaften über zwei Turniertage mit vielen lachenden und überglücklichen Gesichtern. Genauso wichtig wie dieser tolle Erfolg ist den beiden Trainern Max Siebert und Markus Keull die Erkenntnis, in so einem gutbesetzen Turnier mehr als nur mithalten zu können. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der jungen Fußballer über die Trainingseinheiten und deren Inhalte hat sich ausgezahlt.

Alle Beteiligten freuen sich jetzt auf den weiteren Verlauf der Meisterschaftssaison, wo die Coesfelder am Ende gerne den erhofften Platz auf dem Treppchen belegen möchte.