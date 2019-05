Vizetitel in greifbarer Nähe

Für ganz oben wird es nicht mehr reichen, aber das hatte in Coesfeld ohnehin niemand auf der Rechnung. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf die TuRa Halden-Herbeck, gegen die es die DJK-Damen geschafft haben, den direkten Vergleich mit einer 28:29-Niederlage in der Hinserie und dem 29:28-Sieg in der Rückrunde exakt ausgeglichen zu gestalten. Einen Zähler benötigt die TuRa also noch zum Oberliga-Aufstieg – morgen beim Kellerkind PSV Recklinghausen II oder am nächsten Samstag daheim gegen Westfalia Kinderhaus. „Das werden sie sich nicht nehmen lassen“, ist sich Haverkämper sicher.

Dank der überragenden 25:3 Punkte in Serie haben sich die Coesfelderinnen aber immer weiter nach oben geschoben, nun also auch die Münsterland-Rivalen Vorwärts Wettringen und Westfalia Kinderhaus überholt. Wenn sie den zweiten Rang halten wollen, müssen sie aber auch aus Brambauer etwas mitnehmen. „Und das ist ein richtig guter Gegner, der eine sehr konstante Saison gespielt hat“, lobt der Trainer den VfL, gegen den sein Team in der Hinrunde hart arbeiten musste für den 32:29-Heimsieg.

Dass sie aber nicht nur in der „Hölle 1“, in der sie am kommenden Samstag (11. 5.) um 17 Uhr gegen den Lüner SV den Saisonabschluss feiern werden, ordentlich punkten können, haben die DJK-Damen längst bewiesen. „In der Auswärtstabelle sind wir sogar Spitzenreiter“, verweist Haverkämper auf die Statistik. „Das sollte Mut machen.“

Zumal die Voraussetzungen vor dem letzten beiden Saisonspielen gut sind. In der langen Osterpause haben sie konsequent trainiert, auch personell sieht es prima aus. „Volles Haus“, verkündet der Trainer – inklusive der beiden A-Jugendlichen Maike Dieker und Jule Bömer. Letztere hat ihren Bänderriss auskuriert und steht beim Unternehmen Vizetitel wieder zur Verfügung. 7 Anwurf: heute, 16.30 Uhr, Sporthalle Brambauer, Diesterweg 7a in Lünen-Brambauer.