DJK-VBRS geht zurück in die A-Liga

Mit dem freiwilligen Rückzug in die A-Liga wird auch die zweite Mannschaft der DJK-VBRS in der Saison 2019/20 eine Liga tiefer spielen und als U 23 in der Kreisliga B an den Start gehen. Sollte das Team von Denis Koopmann am Sonntag den Klassenerhalt schaffen, wird es dennoch mit Ablauf des Spieltages an die letzte Stelle rücken. Damit steht Vorwärts Lette schon vor dem letzten Spiel als Vorletzter fest und muss nun hoffen, dass neben Adler Buldern und der DJK Coesfeld möglichst keine weiteren Teams aus Ahaus/Coesfeld aus der Bezirksliga absteigen, dann wäre sogar der direkte Klassenerhalt geschafft.

Die schon spekulierte, aber nun endgültige Entscheidung der DJK-VBRS hat auch Auswirkungen auf den VfL Billerbeck: In der Bezirksliga wird Platz 14 zum Klassenerhalt reichen, und den wollen die Billerbecker am Sonntag mit einem Sieg in Merfeld verteidigen. Die Eintrachtler um Spielertrainer Engin Yavuzaslan wollen trotz der Umstände ihren Traum realisieren und am Sonntag im Heimspiel gegen TSG Dülmen (15 Uhr, Sportzentrum West) den Meistertitel feiern – auch wenn es für die Mannschaft anschließend zurück in die A-Liga geht.