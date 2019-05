Achterbahn der Gefühle

Am 30. Spieltag krönte er die phantastische Saison mit einem 3:0-Heimsieg gegen den Erzrivalen TSG Dülmen. „Dass dieses Ergebnis hochverdient ist, darüber müssen wir nicht ansatzweise debattieren“, erklärte der Meistermacher, der seine neunjährige Tochter Tanem auf Händen trug, „ich habe mir hier 30 Spieltage lang den Hintern aufgerissen. Wir haben zusammen hart und intensiv gearbeitet. Dass wir ganz oben stehen, macht mich wahnsinnig stolz!“

Aber die Erfolgsstory findet kein schönes Ende. Nach dem Kulissendonner wird sich dieses grandiose Team auflösen. Noch das Pokalfinale am Vatertag (30.5.) gegen den FC Vreden, dann fällt der Vorhang. „Das Double“, betonte Yavuzaslan, „wollen wir holen.“ Auf den Landesliga Aufstieg, den die „Blauen“ auf sportlichem Wege geschafft haben, werden die Kluboberen verzichten und freiwillig in die Kreisliga A heruntergehen.

Der Meister wird zum Absteiger! Engin Yavuzaslan verliert dennoch kein böses Wort über seine einstigen Vorgesetzten, die längst Platz geschaffen haben für jüngere Nachfolger. Er dankte lieber seinen Schützlingen, mit denen er durch dick und dünn gegangen ist. „Ich bin kein bequemer Typ, weiß Gott nicht! Ich strebe stets nach dem Maximum“, verkündete er, „meine Spieler haben genau das umgesetzt, was ich ihnen vorgelebt habe, und bis zum Schluss Vollgas gegeben.“

Nach dem finalen Match fiel bei allen der Druck von den Schultern. Sie zogen sich die T-Shirts „Mission erfüllt“ an, rollten das weiße Spruchband aus, auf dem in fetten blauen Lettern „DJK Coesfeld Meister 2018/19“ zu lesen war, zündeten die Bengalos an und dankten lauthals der treuen Anhängerschar, die ihnen Woche für Woche die nötige Unterstützung garantiert hat. Nun folgt noch das Endspiel um den Kreispokal. Engin Yavuzaslan wird seine Mannen am kommenden Donnerstag ein letztes Mal einschwören auf diese Aufgabe. Danach wird er leise Adieu sagen. Seine Spieler werden ihn schmerzlich vermissen . . . 7 DJK Coesfeld-VBRS - TSG Dülmen 3:0; Tore: 1:0, 2:0 Marius Borgert (13., 50.), 3:0 Lars Ivanusic (61.)