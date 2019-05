„Einen Neuanfang ermöglichen“

Weil der Gürtel finanziell enger geschnallt werden muss, werden eine Reihe von Leistungsträgern den Club nach dem Pokalfinale am Donnerstag verlassen: Engin Yavuzaslan und Mario Worms, dazu Lars Ivanusic, Claus Heinze, Timo Grabowsky, Dominic Steiner, Marvin Langer, Tim Herbstmann und Marius Winking. Zusammengestellt wird der Kader der neuen ersten Mannschaft aus den zehn verbleibenden Spielern wie Marius Borgert, Tobias Hüwe, Kai Hemsing oder Jonas Berding sowie Kickern der zweiten Mannschaft. „Da verlassen uns das komplette zentrale Mittelfeld und die Innenverteidigung“, sagt Denis Koopmann, der das Team in der neuen Saison trainieren wird, mit Blick auf die Abgänge. „Das wird schwer, da müssen wir realistisch sein.“ Zumal auf der Liste mit Bastian Domeier, Hendrik Schüer und Christian Roß drei Langzeitverletzte stehen.

Die Namen im Kader lesen sich noch immer gut, aber es gelte auch weitere Umstände zu berücksichtigen, erklärt Christian Lechtenberg: „Wir haben auch einige Schichtarbeiter dabei, die nur unregelmäßig trainieren können und teilweise auch sonntags bisweilen arbeiten müssen.“ Auch für ihn sei der Rückzug keine einfache Entscheidung gewesen, aber er sei in Gesprächen mit Hendrik Schemmer und Denis Koopmann davon überzeugt worden, dass dieser Schritt richtig sei. „Zumal auch der Landesliga-Abstieg im Jahr zuvor noch bei einigen Spielern in den Köpfen hängt.“

Folglich wird die DJK-VBRS in der kommenden Saison in der A-Liga antreten. „Da wird es einige tolle Duelle geben“, freut sich Koopmann auf Partien gegen Teams wie SG Coesfeld 06, Westfalia Osterwick oder SW Holtwick. Konsequenterweise verzichtet auch die zweite Mannschaft auf den sportlich errungenen Klassenerhalt in der Kreisliga A und tritt freiwillig den Weg in die B-Liga an. „Auch da werden wir einen Neuaufbau einleiten“, kündigt Richard Schüer an, der künftig als Trainer der U 23 fungieren wird. Zudem wird die vierte Mannschaft die Kreisliga C verlassen – ob sie zur neuen Saison in der D-Liga gemeldet wird, ist noch offen. | Kommentar