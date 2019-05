Adrenalin verhindert Schlaf

Es wird das zweite Endspiel binnen weniger Tage, denn auch das entscheidende Meisterschaftsspiel gegen die TSG Dülmen fühlte sich so an. Der Druck lastete auf den Schultern, aber mit dem 3:0-Sieg gegen die TSG Dülmen haben sie diese Aufgabe ganz souverän erledigt. „Der Gegner hatte nur eine einzige Torchance“, bilanziert Yavuzaslan, der nach eigenem Bekunden mehr Gegenwehr erwartet hätte: „Trainer Marcus Fischer hatte doch angekündigt, dass sie uns in die Suppe spucken wollten.“

Überhaupt überwiegt auch nach der Partie die Verwunderung über seinen ehemaligen Teamkollegen aus Bochumer Zeiten. „Dass die beiden TSG-Trainer es trotz aller nötigen Rivalität nicht schaffen, uns zu gratulieren, kann ich nicht nachvollziehen“, stellt er fest und lobt zugleich die TSG-Spieler sowie Ahmed Ibrahim als Trainer der TSG II, die allesamt nach der Partie die Glückwünsche überbracht hätten.

Die Minuten und Stunden nach dem Abpfiff seien schlicht bewegend gewesen. „Wir haben auf dem Platz mit den Zuschauern, den Familien und den Helfern gefeiert“, schwärmt Yavuzaslan, den das positive Feedback unheimlich stolz mache. Mehrere Male sei er als Spieler schon Meister geworden, nun aber zum ersten Mal als Trainer – und das fühle sich noch bedeutender an. „Die ganze Arbeit und unsere Philisophie trägt so Früchte“, richtet er sein Lob auch an sein Trainerteam mit Mario Worms, Steffen Warnecke und Andree Dörr. „Dass es jetzt auseinandergehen muss, das bricht mir das Herz.“

Während gut die Hälfte seines Kaders sein Glück in anderen Clubs versucht und die andere Hälfte den Neuaufbau der DJK-VBRS in der Kreisliga A unterstützen wird, ist seine eigene Zukunft noch ungewiss. „Ich bin dann vereinslos und muss abwarten“, blickt Engin Yavuzaslan voraus. „Für einen Trainer ist das jetzt ein ganz schwieriger Zeitpunkt.“