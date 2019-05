Derbystimmung ohne Verlängerung

Nach 90 Minuten direkt ins Elfmeterschießen, diese Neuerung wird auf Verbandsebene eingeführt. „Dafür kann man angesichts der teilweise weiten Fahrten, die Mannschaften auf sich nehmen müssen, auch Verständnis haben“, erklärte Willy Westphal. Den Kreisen sei freigestellt, ob sie sich dieser Änderung anschließen. „Es gibt darüber geteilte Meinungen“, merkte der Kreisvorsitzende an. „Wir wollen deshalb ein mehrheitliches Bild abfragen.“

Das zeichnete sich schnell pro Abschaffung der Verlängerung ab, auch wenn untern anderem Norbert Faulhaber (SW Holtwick) eine andere Meinung vertrat: „Eine Verlängerung macht ja auch den Reiz dieser Pokalspiele aus.“ Gerade in den ersten beiden Runden, die an einem Sonntag ausgetragen werden, dürfe das ja kein Problem sein. Allerdings wies Westphal darauf hin, dass häufig Vorverlegungen auf Wochentage erfolgen sowie das Achtel-, Viertel- und Halbfinale ohnehin auf einem Donnerstag angesetzt sind. „Wenn dann Olfen gegen Gronau spielt, ist das eine Hausnummer.“

Letztlich folgten die Vereinsvertreter mit großer Mehrheit der Ansicht, die unter anderem Martin Schinke (GW Nottuln) vertrat: „Ohne Verlängerung können wir den großen Zeitaufwand für die Spieler verringern.“ Endet also ein Pokalspiel mit einem Unentschieden, schließt sich nach den 90 Minuten direkt das Elfmeterschießen an. Ausgenommen von der Neuregelung wird das Endspiel, das grundsätzlich am Feiertag Christi Himmelfahrt ausgetragen wird.

Wenig Stress mit der Anreise haben in der ersten Runde zahlreiche Vereine, denn Isabell Kortüm fischte gleich als erste Partie das Derby DJK Eintracht Stadtlohn gegen SuS Stadtlohn aus der Lostrommel. Auch die Partien SG Gronau gegen Fortuna Gronau, Borussia Darup gegen GW Nottuln, SC Ahle gegen SV Heek, Turo d’Izlo Aramäer Gronau gegen FC Epe und DJK Dülmen gegen Adler Buldern sorgten wegen des Lokalkolorits für ein Raunen im Saal des Vereinslokals Feldkamp, wohin Turo Darfeld als Gastgeber eingeladen hatte.

Neben den Daruper Borussen mit dem Derby gegen Westfalenliga-Aufsteiger GW Nottuln dürfen sich auch Vorwärts Lette (gegen SV Gescher) und SW Beerlage (gegen SW Holtwick) auf interessante Heimspiele freuen. Der VfL Billerbeck muss beim B-Ligisten RW Nienborg ran, Westfalia Osterwick empfängt im Duell der Kreisliga-Vizemeister den VfB Alstätte, DJK Coesfeld trifft auf Vorwärts Epe. Außerdem spielen die SG Coesfeld 06 beim SC Südlohn, Turo Darfeld bei BW Lavesum und SuS Hochmoor bei DJK Rödder.