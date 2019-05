Reihenweise neue Bestzeiten

Mit Platz zwei und drei über 110 Meter Hürden schafften Nicholas Schumacher (16,39 sec) und Michel Rettig (16,54 sec) nicht nur den Sprung aufs Treppchen, sondern auch die Norm (16,55 sec) für die NRW-Meisterschaften Mitte Juni in Duisburg.

Im 100-Meter-Finale der MJU 18 gab es dann allerdings einen kleinen Dämpfer für die Kreisstädter. Aufgrund einer Rückenverspannung lief Nicholas (12,06 sec) mit angezogener Handbremse als Fünfter durchs Ziel, gefolgt von Robin (12,10 sec), der seinerseits am Start wertvolle Hundertstel liegen ließ.

Um eine schwerwiegende Verletzung zu vermeiden, verzichtete Nicholas anschließend schweren Herzens auf seinen Staffeleinsatz, so dass Justus Rengshausen als Joker einspringen musste. Vor dem Staffelrennen hatten sich Justus, der noch der Altersklasse M 15 angehört, im Kugelstoßen (9,08 m) mit Rang drei sowie Jannis Müller bei seinem 200-Meter-Debüt in guten 26,26 Sekunden einen zusätzlichen Motivationsschub geholt. Es sollte sich lohnen, denn in ungewöhnlicher Besetzung holte sich das LG-Quartett den Münsterlandmeistertitel. Für den Auftritt in respektablen 48,68 Sekunden erhielten die Coesfelder bei der Siegerehrung neben der Urkunde auch das begehrte Meisterschafts-Shirt.

Dass man im Jahnstadion auch gut Weitspringen kann, bewiesen Lara, Michel und Robin zum Abschluss ihrer Wettbewerbe. Lara landete bei ihrem besten Sprung bei 4,08 Metern. Michel übertraf als Drittplatzierter mit 6,06 Meter einmal mehr die Sechs-Meter-Marke, und Robin verließ nach Bestweite von 5,55 Metern freudestrahlend die Weitsprunggrube.