Mit 17 den Lebenstraum erfüllt

Ob es die zusätzliche Portion Adrenalin war? Jedenfalls entlädt sich nach dem Zielanschlag bei den Deutschen Einzelstrecken-Meisterschaften in Magdeburg die ganze Anspannung bei Marco und den Zuschauern auf der Tribüne: Geschafft! Den Weltrekord, den bislang ein Italiener mit 46,06 Sekunden gehalten und den Marco im Vorlauf nur um eine Zehntelsekunde verpasst hat, schraubt er auf 45,96 Sekunden – noch nie war ein Junior bei einem offiziellen Wettkampf unter der 46er-Marke geblieben. „Die Vorlaufzeit war schon deutscher Rekord“, lächelt er. Jetzt ist der Letteraner sogar Weltrekord-Schwimmer. „Das ist ein Lebenstraum, der da in Erfüllung geht.“

Ein Lebenstraum, für den er hart gearbeitet hat. Und einer, der bestimmt noch nicht im Hinterkopf schwirrt, als er im Kindesalter bei der DLRG Lette ins Wasser springt. Irgendwann kommen die ersten Wettkämpfe mit dem großen Ziel Landesmeisterschaften. Von da geht es weiter: Deutsche Meisterschaften, Anfang 2017 der Wechsel zur DLRG Schwerte, „weil ich da auch in einer Mannschaft starten kann.“ Das ist zugleich das Sprungbrett von der nationalen auf die internationale Ebene: Im September 2018 gewinnt er bei den Europameisterschaften in Irland sechs Medaillen, im Dezember folgen Gold und Silber bei der WM in Australien.

Und jetzt der Weltrekord. Den hat der 17-Jährige, der gerade seine Abiturprüfungen am Pictorius-Berufskolleg absolviert hat, schon länger im Blick. 100 Meter Retten mit Flossen, das bedeutet: Sprung ins Wasser, die erste 50-Meter-Bahn tauchen, „weil es schneller geht“, dann eine Puppe vom Grund aufnehmen und mit ihr im Arm die 50 Meter zurück – im einarmigen Kraul. „Vor einem Jahr lag meine Bestzeit bei 48,6 Sekunden, bei der WM bin ich 46,8 geschwommen“, erzählt er. Das harte Training zahlt sich aus. „Eigentlich wollte ich den Rekord schon im Vorlauf knacken“, lächelt Marco Hetfeld. „Da ist der Druck nicht so groß.“ Im Finale schließlich, das in der Offenen Klasse, also auch mit den Erwachsenen, geschwommen wird, lässt er sich dann von den Stärksten „mitziehen“. Als Vierter schlägt er an, natürlich als bester Junior, aber die Platzierung ist ihm ohnehin egal: „Ich war nur auf die Zeit konzentriert.“

45,96 Sekunden – wenn es nach Marco geht, sitzt das noch schneller drin. Bis zum Jahresende und seinem Wechsel in die Offene Klasse hat er noch zwei Chancen, den Junioren-Weltrekord zu verbessern: im September bei den Europameisterschaften in Italien und im Oktober bei den deutschen Titelkämpfen in Hannover. Anschließend geht es für den Letteraner erneut nach Australien, und das für ein ganzes Jahr: Dort wird er an der Goldcoast in einem Verein arbeiten und trainieren. „Die Kontakte habe ich bei der WM geknüpft“, freut er sich auf das Abenteuer, das er gemeinsam mit seiner Freundin Milena, einer Rettungsschwimmerin aus Harsewinkel, antreten wird. „Down under“ möchte er sich weiter verbessern: „Da gilt Rettungsschwimmen als Volkssport.“ Beste Voraussetzungen, den Lebenstraum mit weiteren Sahnehäubchen zu garnieren.