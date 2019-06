Durch eine Niederlage am vorletzten Spieltag gegen Fortuna Gronau mussten die B-Jugendlichen zum Saisonfinale in Epe gewinnen, um den Vorsprung von einem Punkt vor dem ärgsten Verfolger SF Merfeld über die Ziellinie zu bringen. Sichtlich nervös mit der möglichen Meisterschaft vor Augen startete die Mannschaft ins Spiel und musste zu Beginn einige gefährliche Angriffe abwehren. Dennoch ließen sich die Coesfelder nicht entmutigen, verteidigte nach der Halbzeit besser und kämpften sich in die Partie hinein. Kapitän Julius Kühle leitete nach einer starken Balleroberung Mitte der zweiten Halbzeit einen Konter ein, traf nach einer zu kurz abgewehrten Flanke in den Winkel und erzielte somit den Führungstreffer.

Spannend blieb es dennoch bis zum Schluss, da die Möglichkeiten zum zweiten Treffer nicht genutzt wurden. Dennoch hielt die starke Defensive der B-Jugend allen Angriffsversuchen des Gegners stand und ließ kaum Torchancen zu. Nach dem Schlusspfiff war der Jubel beim Trainerteam um Christian Wenning und Christian Drees und den Spielern groß, auch wenn die kraftraubende Partie sichtlich Spuren hinterlassen hatte.

Am Ende einer erfolgreichen Saison stehen der Aufstieg in die Bezirksliga und die Meisterschaft in einer ausgeglichenen Liga mit 52 Punkten vor den Verfolgern aus Merfeld (51 Punkte) und Gescher (47 Punkte). Beides war vor der Saison eigentlich nicht eingeplant – Ziel war ein Platz unter den besten Fünf. Die Mannschaft steigerte sich aber im Verlauf der Saison und steht am Ende verdient ganz oben, und das dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einer konstant positiven fußballerischen Entwicklung. Folglich tritt die SG 06 nach der Sommerpause das Abenteuer Bezirksliga unter Christian Wennig an und machte zudem mit Aufstieg und Meisterschaft dem scheidenden Trainer Christian Drees ein gelungenes Abschiedsgeschenk.