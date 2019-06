Coesfeld. „Wegen Überfüllung geschlossen“ könnte es am Sonntag (16. 6.) auf der Tennisanlage der DJK Eintracht Coesfeld-VBRS heißen, da ab 10 Uhr dort der sprichwörtliche „Bär“ tobt. Drei der vier in dieser Saison am Spielbetrieb beteiligten Mannschaften geben sich an diesem Tag ein Stelldichein.

Von Allgemeine Zeitung