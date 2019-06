Damen unterstützen Hospiz-Bau

Die Höhe des Startgelds wurde an den Förderverein Hospizbewegung Westmünsterland in Velen gespendet. Die Vorstandsmitglieder des Fördervereins, Birgitt Tempelmann und Alfons Klaas, berichteten über den geplanten Bau eines Hospizes in Velen. Das in die Jahre gekommene Gastronomiegebäude Falkenhof soll erweitert und für acht bis zehn zu betreuende Gäste umgestaltet werden. Der Förderverein arbeitet mit viel Engagement für die Umsetzung eines „würdevollen Lebens bis zuletzt“. Ladies Captain Helga Drerup übergab beiden Vorstandsmitgliedern den Spendenscheck und versprach, für die Hospizbewegung weiterhin Werbung zu machen.

Das Weinhaus Anton G. Dieninghoff GmbH & Co. KG belohnte die Golfdamen mit edlen Weinen als Turnerpreise. So gab es bei der Siegerehrung und am Abend viele fröhliche Gesichter.

Bruttowertung: 1. Elke Lerch & Heike Langheim, 25 Bruttopunkte.

Nettowertung A: 1. Magdalena Kamuf & Birgit Ernsting, 40 Nettopunkte; 2. Angelika Melis & Sabine Albrecht, 38 Nettopunkte; 3. Marlis Amberg & Margret Amberg, 37 Nettopunkte.

Nettowertung B: 1. Dr. Margit Kluthe & Christa Bramhoff, 42 Nettopunkte; 2. Christiana Fisser & Doris Geuting, 41 Nettopunkte; 3. Magdalena Kintrup-Schröer & Gisela Radler-Schneider, 37 Nettopunkte.