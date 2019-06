Ziel erreicht – dritter Aufstieg in Folge

Coesfeld. Nach einem immer spannenden und interessanten Titelkampf gegen die B-Jugendfußballer des ASC Schöppingen haben die B I-Junioren der DJK Eintracht Coesfeld-VBRS ihr vor der Saison formuliertes Ziel, den Aufstieg in die Kreisliga A, perfekt gemacht. Mit einem 5:0-Sieg gegen die B II der SG Coesfeld 06, bei dem sich Jeremy Schüer (2), Hannes Ueding, Maximilian Funkner und Jannis Thentie in die Torschützenliste eintrugen, war das Team um Trainer Arne Berding am Ziel. Es durfte die Meisterschaft gefeiert werden.