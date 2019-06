Johanna Rier startete zunächst über die 300-Meter-Sprintstrecke und sicherte sich hier mit tollen 41,60 Sekunden den ersten Westfalenmeistertitel. Anschließend belegte sie im Weitsprung der W 15 mit einer Weite von 5,38 Metern den dritten Platz.

Besser als erwartet lief es bei Ida Lefering: Sie gestaltete ihr 800-Meter-Rennen von vorne weg und steigerte ihre persönliche Bestzeit um vier Sekunden auf sehr gute 2:15,07 Minuten – mit dieser Zeit liegt sie auch in Deutschland ganz weit vorne. Damit belegte sie den ersten Rang, ebenso wie ihre Vereinskameradin Nele Sietmann, die in der Altersklasse W 14 mit 2:20,77 Minuten zum Sieg lief.

Die vierte Titelträgerin aus Coesfelder Sicht ist Nele Dieker. Sie gewann die Speerwurf-Konkurrenz der 15-jährigen Mädels mit einer Weite von 38,95 Metern. Die Freude über den gewonnen Titel stellte sich bei Nele aber erst nach ein paar Minuten ein, denn im ersten Moment ärgerte sie sich schon etwas darüber, dass die 40 Meter und damit die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften noch nicht fallen wollten. Nele ging auch über die 80-Meter-Hürden mit ihrer Freundin Emma Bethke an den Start. Beide schafften es, im Vorlauf mit 13,35 Sekunden wie auch im Finale mit 13,38 Sekunden haargenau dieselbe Zeit zu laufen.

Pia Meßing absolvierte an diesem Tag wieder ein straffes Programm. Los ging es mit dem Weitsprung der W 14: Hier landete sie bei allen sechs Versuchen über der Fünf-Meter-Marke. Im sechsten Anlauf, ihrem besten, landete sie bei 5,26 m und sicherte sich damit den dritten Rang. Im Speerwerfen durfte sie sich dann mit 33,76 m über den zweiten Platz freuen. Ihre Trainingskollegin Mirja Lukas schaffte einen guten fünften Platz mit neuer persönlicher Bestleistung von 30,20 Metern. Auch über die 80-Meter-Hürden ging Pia Meßing an den Start – mit 12,34 Sekunden durfte sich erneut mit Rang drei über einen Treppchenplatz freuen.

Mirjam Janocha zeigte mit tollen 12,48 Sekunden im Vorlauf über die Hürden, dass sie nach einer längeren Verletzungspause wieder im Wettkampfzirkus zurück ist. Leider strauchelte sie im Finallauf an der letzten Hürde, was eine bessere Zeit verhinderte – trotzdem kam sie letztlich auf einen guten fünften Platz.

Als einziger Junge im LG-Trikot zeigte Henning Kröger sein Können im Speerwerfen und belegte mit 38,79 Metern einen guten siebten Rang. Am Ende eines langen Wettkampftages ging es für Ida Lefering, Johanna Rier, Mirjam Janocha und Pia Meßing in der 4 x 100-Meter- Staffel an den Start. Nach zwei von drei nicht ganz gelungenen Wechseln belegten die vier LG-Mädels mit einer Zeit von 50,63 Sekunden immerhin den guten fünften Platz.