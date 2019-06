Die ehrgeizigen Mädels aus Vinnum, einem Ortsteil von Olfen, wo der erfolgreiche Zucht-, Reit- und Fahrverein beheimatet ist, sind wieder eine Klasse für sich. Souverän distanzieren Felicia Julia Dahlkamp, die auch als beste Einzelreiterin ist, Pia Cordes, Theresa Isabell Welsch und Klara Marie Jücker den RV Nottuln (Reitlehrerin Hannah Wilhelms, Lina Jablonski, Carlotta Merschformann, Greta Merschformann und Juli Sommer) sowie den RV Appelhülsen (Reitlehrerin Sandra Böker, Annika Bonmann, Pia Sophie Glombitza und Mira Temming).

Michael Potthink, der am 13. Juli seinen 50. Geburtstag feiert, trainiert den Nachwuchs seit 18 Jahren. „Als ich angefangen habe, waren diese vier Mädels noch gar nicht geboren“, sagt er und lacht, „so lange mach’ ich den Job schon.“ Mit Ehefrau Nicole, auch eine begeisterte Reiterin, hat er einen Sohn: Luis, der bald acht wird. „Er spielt aber lieber Fußball und ist BVB-Fan, wie fast alle im Verein“, berichtet der Papa, „ab und an sind wir in Dortmund im Stadion.“ Wenn er denn Zeit hat . . .