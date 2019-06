Hoffen auf das Ticket für die Berlin-Reise

Coesfeld. Eine tolle Punktzahl haben sie eingefahren – ob es für die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften in Berlin reicht, steht allerdings noch nicht fest. Die Leichtathletik-Mädels der LG Coesfeld überzeugten in Wattenscheid beim Qualifikationswettkampf für die Deutschen Team-Meisterschaften der Altersklasse U 16. Nach einigen tollen Leistung, wie die von Nele Dieker, die mit 40,82 Metern im Speerwerfen die Norm für die Deutschen Meisterschaften in Bremen geknackt hat, sammelten die 13 Mädchen hervorragende 10 460 Punkte. Anfang Juli wird sich dann zeigen, ob sie im September mit dem gesamten Team nach Berlin reisen dürfen, denn dort dürfen nur die besten acht Mannschaften aus Deutschland am Finale teilnehmen.

Von Allgemeine Zeitung