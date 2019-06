Coesfeld. An der Motivation sollte es nicht scheitern im Coesfelder Badminton-Derby. „Das ist für mich das wichtigste Spiel des Jahres – gegen die SG gewinne ich am liebsten“, betrat Jörg Flinkert (DJK-VBRS) selbstbewusst die Halle. Aber da hatten die SG’ler um Kapitän Ralf Boer noch ein Wörtchen mitzureden – auch wenn sie ihr Heimspiel am Ende knapp mit 3:5 verloren.

Von Allgemeine Zeitung