Tolle Feuertaufe für die Youngsters

Den Sieg im Canadier Zweier der U 14 sicherten sich Pascal Möllers und Floris Kaup. Beide standen auch im Canadier Einer mit Platz zwei und drei auf dem Treppchen. Jakob Kolm holte zudem Bronze bei den Junioren. Im gleichen Rennen wurde Moritz Schultewolter knapp hinter seinem Vereinskollegen Vierter ebenso wie Jana Schmidt in der Klasse U 18 im K1. Im größten Starterfeld der U 14 im Kajak Einer erreichte Linus Borgert in seinem zweiten Wettkampf einen beachtlichen 18. Platz.

Internationaler Konkurrenz stellte sich Marisa Kaup in Augsburg beim Cup der European Canoe Association (ECA). Im Canadier Einer der U 16-Klasse sicherte sich die junge Sportlerin durch Platz vier am ersten und einen Sieg am zweiten Tag Platz zwei in der Gesamtwertung. Geteilte Freude ist doppelte Freude: Punktgleich mit Marisa stand die Britin Rachel Ellis auf dem Treppchen. Der Sieg in dieser Klasse ging an Zola Lewandowski aus Leipzig.

Das erfolgreiche Abschneiden macht Lust auf die zweite Saisonhälfte, die nach einer kurzen Sommerpause nach den Schulferien wieder startet.