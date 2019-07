Seifer-Cup startet heute mit Derby

Coesfeld. Mit einem Derby wird heute Abend der Getränke Seifer-Cup der SG Coesfeld 06 eröffnet: In der Roten Gruppe trifft der Gastgeber mit Henrik Mauermann (rechts) auf den Ortsrivalen DJK Coesfeld-VBRS. Anpfiff ist um 19 Uhr auf dem Naturrasen im VR-Bank Sportpark Nord. Zeitgleich spielen in der Grünen Gruppe auf dem Kunstrasen SW Holtwick und Vorwärts Lette gegeneinander. Am Dienstag (16. 7.) greifen auch der SV Gescher (Grüne Gruppe) und Westfalia Osterwick (Rote Gruppe) ins Geschehen ein. Die letzten Gruppenspiele sind für Donnerstag (18. 7.) angesetzt, die Finalspiele werden am Samstag (20. 7.) um 15 und 17 Uhr ausgetragen. Foto: fw

Von Allgemeine Zeitung