Elfer in der Nachspielzeit

Coesfeld. Das Drama nahm in Minute 90.+6 seinen Lauf. Alles warf die SG 06 nach vorne, um noch diesen Ausgleich gegen den SV Gescher und damit den Einzug ins Finale zu schaffen – und dann gab es diese beiden kniffligen Szenen binnen weniger Sekunden: Erst ein Foul von Nico Ahlmer an Jan Kröger, das der Schiri aus seiner Sicht nicht ahndete, dann der Ball an der Hand von Marco Ostendarp, aus kurzer Entfernung getroffen. Nun gab es den Strafstoß für die Coesfelder, den Lucas Jacobs in tatsächlich letzter Sekunde verwandelte – mit diesem 2:2 haben die Gastgeber das Endspiel um den Getränke Seifer-Cup gegen Westfalia Osterwick gebucht.

Von Frank Wittenberg