Der Titelverteidiger ist raus

Coesfeld (fw). Der Pechvogel war ausgerechnet derjenige, der in der regulären Spielzeit noch getroffen hatte. Philip Luca Schink trat zum 18. Elfmeter an, scheiterte aber an Jose Carlos da Silva Fernandes – und Titelverteidiger DJK Coesfeld-VBRS schied nach großem Kampf unglücklich mit 8:9 gegen den Bezirksligisten Vorwärts Epe aus dem Pokal aus. „Schade, denn wir hatten einige Chancen, das vorher zu entscheiden“, bedauerte Richard Schüer, der gestern den verhinderten Denis Koopmann vertrat.

Von Frank Wittenberg