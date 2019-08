Aufgrund des guten Wetters und der thermisch günstigen Lage des Flugplatzes, konnten mit den fünf Vereinsegelflugzeugen und einigen privaten Segelflugzeugen insgesamt 188 Stunden geflogen werden. Davon flog alleine Simone Hüning (Flugschülerin) fast zehn Stunden auf dem Schulungsflugzeug Ka8b und absolvierte erste längere Thermikflüge ohne Fluglehrer in Platznähe, um dem Traum von der Segelfluglizenz näher zu kommen. An einigen Tagen entwickelte sich der Thüringer Wald zu einer wahren „Rennstrecke“ für die Segelflieger, sodass Flüge von über 600 Kilometern mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 141 km/h geflogen wurden. „Was war das denn für ein Hammer-Wetter heute?“, freute sich Mark Wenning nach seiner Landung. „So ein Flug wäre bei uns im Münsterland unmöglich.“

Neben der Fliegerei kamen aber auch alternative Freizeitgestaltungen nicht zu kurz. So zogen sich einige Vereinsmitglieder auch gerne mal die Wanderschuhe an und testeten die fränkische Küche samt regionaler Braukunst in umliegenden Wirtshäusern, oder kühlten sich im vereinseigenen Pool oder im örtlichen Freibad ab. Ein besonderes Highlight war das Bergfest, bei dem der 1. Vorsitzende Gerhard Wenning für seine unzähligen Verdienste und langjährigen Fluglehrertätigkeiten ausgezeichnet wurde. Bei frisch gezapftem Bier, einem Spanferkel vom Grill und Fotos aus alten Zeiten verbrachten die Mitglieder laut Pressebericht einen schönen Abend in geselliger Runde auf dem Flugplatz „Kreuzberg“.

Insgesamt schauen die Lagerleiter Michael Schulze Langenhorst und Martin Grote auf ein gelungenes Lager 2019 zurück und freuen sich auch im nächsten Sommer wieder nach Kronach kommen zu dürfen. Wer sich für das Segelfliegen interessiert und einmal in das nicht ganz alltägliche Hobby reinschnuppern möchte, kann sich per Mail (kontakt@coesfelder-luftsportverein.de) mit dem Verein in Verbindung setzen.