Preußen Münster zu Gast in Coesfeld

„Den Auftakt macht Preußen Münster gegen Eintracht Rheine um 13 Uhr“, informiert Brambrink. „Ich freue mich, dass das Turnier zustande gekommen ist.“ Warum die Münsteraner gerade in Coesfeld ein Turnier starten, hat nämlich einen besonderen Grund. „Carsten Schlamann hat seit diesem Sommer die U16 von Preußen Münster übernommen“, sagt Brambrink. „Vorher war er bei uns im Jugendbereich und in der zweiten Seniorenmannschaft aktiv.“ Auch Schlamann selbst freut sich über das anstehende Event am Samstag. „Ich habe für so ein mögliches Turnier eine passende Platzanlage gesucht“, verrät er. „In Münster ist nämlich gerade in der Vorbereitung die Nutzung von Plätzen begrenzt.“

So habe Schlamann dann seine Verbindungen zu seinem ehemaligen Verein genutzt und traf dort auf offene Ohren. „Die Bedingungen in Coesfeld sind sehr gut und auch die Planung hat reibungslos funktioniert“, freut sich der Münsteraner Trainer. Zudem passe das Turnier perfekt zur laufenden Vorbereitung. „Wir wollen uns für unsere anstehende Saison in der Westfalenliga perfekt vorbereitet“, sagt Schlamann. „Bereits in der vergangenen Woche haben wir ein Trainingslager absolviert.“ Nun steht also das Vorbereitungsturnier in Coesfeld auf dem Plan.

„Es wäre schön, wenn Zuschauer kommen, um sich höherklassigen Fußball anzugucken“, hofft Brambrink auf viele Besucher. „Für Verpflegung ist gesorgt und der Eintritt ist kostenlos.“ 7 Spielplan: 13 Uhr SC Preußen Münster U16 – U17 FC Eintracht Rheine; 14.30 Uhr FC Eintracht Rheine – U16 RW Oberhausen; 16 Uhr U16 RW Oberhausen – U16 Preußen Münster