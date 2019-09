Großer Auftritt in Berlin

Dabei sein ist alles, der olympische Gedanke steht selbstverständlich im Vordergrund, wenn es nach einer Übernachtung im Hostel Berlin Mitte am Sonntag (8. 9.) ab 9.30 Uhr im Stadion Lichterfelde in Berlin, das wie das Olympiastadion über eine blaue Laufbahn verfügt, zur Sache geht. „Eigentlich war Platz sechs unser Ziel“, erzählt Sandra Bertels, die gemeinsam mit ihrem Mann Matthias sowie Jens Konert und Bernd Bohmert zum Trainerteam zählt. „Jetzt könnte das allerdings schwierig werden.“ Denn Johanna Rier hat sich eine Meniskusverletzung zugezogen und wird ausfallen. Zudem ist der Einsatz von Nele Sietmann höchst fraglich. „Da ist die lange Saison zu spüren.“

Dennoch werden Emma Bethke, Johanna Bix, Ida Damhus, Nele Dieker, Johanna Hohmann, Mirjam Janocha, Ida Lefering, Mirja Lukas, Pia Meßing, Alina Steens und Lina Weyer alles geben in den zehn anstehenden Disziplinen. Jeweils drei LG-Athletinnen dürfen starten, zwei kommen in die Wertung – und dann muss sich nach den letzten Wettkämpfen am frühen Abend in Berlin zeigen, wie die Coesfelderinnen im Konzert der Großen abgeschnitten haben.