Punktejagd bei den Panthers

Coesfeld. Die Spannung steigt! Morgen um 17 Uhr schlagen die Volleyballer der SG Coesfeld 06 zum ersten Mal in der Regionalliga auf – und diese Premiere soll möglichst gleich mit drei Punkten gekrönt werden. „In Iserlohn müssen wir gewinnen“, blickt Trainer Iraj Shir Ali auf den ersten Spieltag, der ihnen prompt ein Wiedersehen mit dem Mitaufsteiger beschert. Die SG 06 will in den oberen Regionen mitmischen, da sollten solche Aufgabe gelöst werden. Erst auswärts, ehe am Samstag (21. 9.) das erste Heimspiel steigt.

Von Frank Wittenberg