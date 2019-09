Jubel, Trubel, Tabellenführung

Verdient war der Erfolg, auch wenn das Team von Trainer Iraj Shir Ali sicherlich nicht die allerbeste Leistung abgerufen hat. „Ein bisschen Anspannung war doch zu spüren“, gab Heuermann zu. Dabei kam der SG noch entgegen, dass die Gastgeber aufgrund von Personalproblemen zunächst umstellen mussten. So lief der erste Satz zunächst ausgeglichen, ehe Thomas Wittkowski, der am Ende auch zum besten Spieler gekürt wurde, mit einer Aufschlagserie für die Führung sorgte. Mit 25:16 war der erste Regionalliga-Durchgang eingetütet.

So hätte es weitergehen können – ging es aber nicht. „Das war wieder typisch für uns“, gab Philipp Heuermann zu. „80 Prozent reichen nicht.“ Bis zum 23:23 verlief es ganz ausgeglichen, dann machte Iserlohn die beiden Punkte und glich zum 1:1 aus. Das wiederum schien die SG 06 so richtig anzustacheln. „Im dritten Satz haben wir den Gegner an die Wand gespielt“, berichtete der Außenangreifer. Sebastian Förster vergab einen Satzball, sonst wäre es sogar einstellig gewesen, aber über das 25:10 wollte sich auch niemand beschweren.

Deutlich dramatischer ging es im vierten Durchgang zu. Zwei Satzbälle der nun personell aufgestockten Gastgeber mussten die Coesfelder abwehren, die ihrerseits den zweiten Matchball zum 28:26 verwerteten: Die Iserlohner schlugen ins Netz, die SG’ler rissen die Arme hoch – die erste Hürde war mit 3:1 genommen, die ersten drei Punkte sind eingefahren. „Am Ende mussten wir an unsere Grenzen gehen“, atmete Heuermann durch, der mit seinen Teamkollegen aber „einfach nur total happy“ sein durfte. 7 TuS Iserlohn – SG Coesfeld 1:3 (16:25, 25:23, 10:25, 26:28).