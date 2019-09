Er trifft und bleibt bescheiden

Es sieht gut aus bei der SG 06, und dazu trägt Jannis Pier seinen gehörigen Anteil bei. „Sechs Tore in sechs Spielen“, staunt er selbst ein wenig über seine Quote. Damit liegt der 21-Jährige in der vereinsinternen Liste gleichauf mit Lucas Jacobs. Gemeinsam liegen sie auf Rang zwei der Torjägerliste in der Kreisliga A, die Marius Borgert vom Ortsrivalen DJK-VBRS mit 15 Buden in sechs Spielen mit meilenweitem Vorsprung anführt.

In der gesamten vergangenen Saison hatte es Pier „nur“ auf vier Treffer gebracht. „Jetzt spiele ich aber grundsätzlich vorne“, lächelt er, nachdem er früher die Innen- oder Außenverteidigung übernommen hatte. Ob im Angriff auf der linken oder rechten Seite, das ist ihm egal, denn er kann mit beiden Füßen den Ball bearbeiten. Ausdruck der guten Ausbildung bei der SG 06, wo er alle Jugendmannschaften durchlaufen hat. In der A-Jugend waren Christoph Klaas und Dirk Lowak seine Trainer, vorher hat er von der D- bis zur B-Jugend unter Patrick Steinberg trainiert.

Der war auch sein erster Coach im Seniorenbereich, wobei der Start bei den „Großen“ unglücklicher nicht hätte laufen können. Denn in der Vorbereitung im Sommer 2016 zog sich Jannis Pier einen Kreuzbandriss zu. „Beim Seifer-Cup gegen Vorwärts Lette“, hat er die Situation noch genau vor Augen. Eine OP und die monatelange Aufbauphase folgten, ehe er am 7. Mai 2017 sein Comeback feierte. Mit einer 1:4-Niederlage gegen Westfalia Osterwick zwar, aber er war endlich zurück auf dem Platz.

Jetzt will Jannis Pier die nächsten Schritte machen. Unter Zoui Allali und Christoph Klaas läuft es super für den 21-Jährigen, und die Trainer wissen, was sie an ihrem Offensivmann haben. „Jannis ist ein toller Junge, der eine mega Entwicklung nimmt“, betont Klaas – das sei nicht zuletzt auch Ergebnis eines beeindruckenden Trainingsfleißes. „Sein Selbstvertrauen wächst und wächst.“ Pier lässt auf dem Spielfeld die Taten folgen, weniger mit dem Mund, denn ein Lautsprecher ist er gewiss nicht. „Ja, es läuft ganz gut“, nimmt er bescheiden die Lobeshymnen entgegen. Abheben ist nicht sein Ding, und jetzt schon von Meisterschaft und Aufstieg in die Bezirksliga zu sprechen sowieso nicht. „Zurzeit klappt es super“, sagt Jannis Pier mit Blick auf die schöne Momentaufnahme und Platz eins. „Aber dafür müssen wir Woche für Woche arbeiten.“