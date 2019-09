Coesfeld. Gelungener Start in die neue Saison 2019/20: Die Volleyballerinnen der U 16 der SG Coesfeld 06 feierten gleich am ersten Spieltag ihren ersten Sieg – in der heimischen Sporthalle setzten sie sich gegen den TuB Bocholt II mit 2:0 durch, nachdem sie zuvor gegen die SG Appelhülsen/Bösensell mit 1:2 verloren hatten.

Von Allgemeine Zeitung