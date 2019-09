Die Weltspitze sicher im Griff

Coesfeld. Zu sehr rattern im Hirn darf es nicht. Was wäre, wenn? Wie groß ist die Chance? „Du darfst einfach nicht anfangen, zu überlegen“, gibt Danny Becker einen Einblick in sein Erfolgsrezept. Eine schlaflose Nacht vor dem entscheidenden Durchgang? Kam früher mal vor, mittlerweile nicht mehr. Der 29-Jährige bleibt immer die Ruhe selbst. Und das zahlt sich aus, wenn er mit seinem Hightech-Bogen im Parcours unterwegs ist: In Yankton (South Dakota/USA) ließ er die gesamte Konkurrenz hinter sich, setzte sich in seiner Klasse Bowhunter unlimited souverän an die Spitze – und holte damit den Weltmeistertitel nach Coesfeld.

Von Frank Wittenberg