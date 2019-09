Absturz aller Systeme

Coesfeld. Mit zunehmener Spieldauer richtete sich der Blick des Trainers immer häufiger auf seine Schuhspitzen. Sven Holz mochte kaum noch hinsehen, denn auf dem Feld entwickelte sich ein kapitaler Systemabsturz. Irreparabel an diesem Abend, das gab auch Rückraumschützen Janes Kloster zu: „Da hat überhaupt nichts funktioniert, in der Deckung und vorne.“ Das führte nach dem Stolperer am ersten Spieltag nun zu einer echten Bruchlandung – mit der 19:31-Heimniederlage gegen SW Havixbeck sind die DJK/VBRS-Handballer meilenweit von ihren eigenen Ansprüchen entfernt.

Von Frank Wittenberg