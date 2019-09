„Wir haben so begonnen, wie wir uns das vorgenommen hatten“, freute sich DJK-Trainer Denis Koopmann. „Bereits in der Anfangsphase haben wir mit 2:0 geführt.“ Schon nach sechs Minuten war der DJK-Torgarant Marius Borgert nach Ecke von Niklas Wesseling zur Stelle und köpfte am zweiten Pfosten aus sechs Metern den Ball in die Maschen. Kurz darauf war es erneut Wesseling, der mit einer butterweichen Flanke Borgert bediente. Erneut per Kopf legte dieser das 2:0 für die Gäste nach (15.). „Nach der komfortablen Führung haben wir dann nachgelassen“, stellte Koopmann fest. „Prompt haben uns die Dülmener dafür bestraft.“ Bei einer Flanke aus dem Halbfeld fehlte in der Coesfelder Defensive die Ordnung. Das nutzte Kevin Engbers mit seinem 1:2-Anschlusstreffer (19.).

„Dülmen wollte sofort das nächste Tor nachlegen“, erklärte Koopmann. „Das haben wir mit unseren Kontern eiskalt ausgenutzt.“ Nach Steilpass von Malte Elkemann lief Marius Borgert völlig frei auf das Tor von Markus Sylla zu. Diese Gelegenheit ließ sich der Torjäger nicht nehmen. Lässig schob er ein – sein dritter Treffer (42.). Das war allerdings noch nicht alles. Nach Balleroberung in der gegnerischen Hälfte bediente Cedric Pollmeier mal wieder Marius Borgert, der aus zehn Metern nur noch einschieben musste. Mit dem 4:1 ging es in die Halbzeit.

„Im zweiten Durchgang haben wir dann mit unserer Dominanz den großen Platz genutzt“, sagte Koopmann. „Das war wirklich sehr zufriedenstellend.“ Einzig die Chancenauswertung habe ihm nicht gefallen. Quasi im Minutentakt hatten die Kreisstädter nun Torchancen. Nach Abwehrfehler war es dann erneut Marius Borgert, der das 5:1 besorgte (59.). Kurz darauf war für den fünffachen Torschützen Feierabend.

Zum Ende des Spiels erzielte Daniel Ivanovic noch das 2:5 (82.). Den Schlusspunkt setzte aber ein Coesfelder. Nach Pass in den Rückraum von Tobias Hüwe schob Kai Hemsing aus 17 Metern zum 6:2-Endstand für die DJK ein (84.). „Nächste Woche empfangen wir Westfalia Osterwick“, ist Koopmann bereits heiß auf das nächste Spiel am Sonntag (29. 9.). Dort soll dann die Tormaschine Borgert weiter an seiner Torquote schrauben. 7 TSG Dülmen II – DJK Coesfeld-VBRS 2:6; Tore: 0:1, 0:2 Marius Borgert (6., 15.), 1:2 Kevin Engbers (19.), 1:3, 1:4, 1:5 Marius Borgert (42., 44., 59.), 2:5 Daniel Ivanovic (82.), 2:6 Kai Hemsing (84.)