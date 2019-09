Starke Auftritte trotz Umstellungen

Coesfeld. Die guten Ergebnisse des Vorentscheids in Coesfeld wollten die U 14er Mädels und Jungs der LG Coesfeld beim DJMM-Westfalenfinale im ostwestfälischen Lage bestätigen – für beide Teams eine große Herausforderung, denn verletzungs- und krankheitsbedingt mussten die Trainer Lilli Hartmer-Blome und Micky Kerkeling einige Umstellungen vornehmen. Doch die Mädchen wie auch die Jungen lieferten tolle Ergebnisse, teilweise sogar persönliche Bestleistungen, so dass am Ende eines langen Wettkampftages sich die Jungs über den siebten und die Mädels sogar über den vierten Platz freuten.

Von Allgemeine Zeitung