Nationalhymne in Dauerschleife

Fünf Gold-, drei Silber- und eine Bronzemedaille bei insgesamt zwölf Starts, das hätte schlechter laufen können. „In den Einzeldisziplinen hatte ich schon darauf gehofft“, gibt Marco Hetfeld zu. Schließlich war er als amtierender Junioren-Weltrekordler über die 100 Meter Retten mit Flossen nach Italien gereist. Die Favoritenrolle schien zunächst eine Bürde zu sein. „Im Vorlauf lief es überhaupt nicht“, schüttelt er den Kopf. Die Puppenaufnahme, die auf der Hälfte der Strecke erfolgen muss, sei „eine Katatstrophe“ gewesen. Mehr als drei Sekunden blieb er über seiner Bestzeit, was dennoch zum Einzug ins Finale reichte.

Und da präsentierte sich wieder der „alte“ Marco Hetfeld: Nach 45,97 Sekunden schlug er als Erster an, nur eine Hundertstelsekunde langsamer als bei seinem Weltrekord. „Ein bisschen geärgert habe ich mich schon“, räumt er ein. Aber die Goldmedaille war eingesackt. Gleiches galt für die zweite Spezialdisziplin am Tag zuvor, die 100 Meter Retten mit Flossen und Gurtretter. Auch da kam er im Vorlauf nicht in den Rhythmus, ließ aber im Finale die gesamte Konkurrenz hinter sich. „Mit der ersten Einzelmedaille war die Erleichterung groß“, lächelt er. „Nachdem wir mit dem Nationalteam schon eine gefühlte Ewigkeit vor Ort waren, war es höchste Zeit, dass es losging.“

Zu dem Zeitpunkt hatte der Letteraner, der für die DLRG Schwerte startet, schon das erste Gold in der Tasche: Mit Anna Eling, Loreen Quinke und Johanna Schreiber hatte er die „Simulierte Rettungsübung“ gewonnen, bei der ähnlich wie bei einer Feuerwehrübung eine Notlage – hier ein Unfall bei einer Strandparty mit mehreren Verletzten – gelöst werden muss. Im Team die Opfer richtig retten und auch nachversorgen, darauf komme es an. „Seit sechs Jahren hatte Deutschland keine Medaille mehr in dieser Disziplin geholt“, erzählt er. Jetzt wurde es Gold – „obwohl ich das erst zum zweiten Mal überhaupt gemacht habe.“

Und sonst? Erste Plätze holte der 18-Jährige auch mit der Mixed-Relay-Staffel im Pool und der Tube-Staffel, bei der er mit drei weiteren Teammitgliedern eine Rettung aus der Adria simulieren musste. „Das war anstrengend“, kommentiert er das Schwimmen mit zu rettender Person im Schlepptau auf dem offenen Meer. Silber gab es mit der Puppen-Staffel, der Gurtretter-Staffel und im Beachsprint über 4 x 90 Meter, Bronze in der Hindernis-Staffel.

Eine stolze Ausbeute für Marco Hetfeld, der zum letzten Mal bei großen internationalen Wettkämpfen in der Juniorenklasse starten durfte. Ab dem kommenden Jahr zählt er zur Offenen Klasse. Das wird deutlich schwerer, und doch freut er sich auf die neue Herausforderung. „Über 100 Meter Retten hatte ich über alle Klassen gesehen die zweitschnellste Zeit“, lächelt er. Das macht Mut, die Hymne in Zukunft noch häufiger zu hören.