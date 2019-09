Fehlschuss vom Punkt kostet Sieg

SG-Trainer Christoph Klaas empfand das Spiel als „eine sehr intensive Partie gegen unangenehm zu bespielende Seppenrader.“ Diese nahmen zu Beginn schon richtig Fahrt auf, als der Ball bereits nach 25 Sekunden nach einem Heber von Finn Arns die Latte küsste. Anschließend wurde die SG wacher und ging in der 11. Minute durch Lucas Jacobs in Führung, der den Ball nach einem Zuspiel von Jan Kröger aus kurzer Distanz in die Maschen drosch.

Die Coesfelder erhöhten nun die Schlagzahl und hatten in Person von Tim Püttmann die Chance auf das 2:0, jedoch bekam er bei seinem Flachschuss aus sieben Metern keinen Druck hinter den Ball. Das nächste Tor fiel dann aber auf der anderen Seite: In der 16. Minute scheiterte erst Finn Arns aus spitzem Winkel an SG-Keeper Tim Herbstmann, den Nachschuss verwertete Omar Mustapha zum 1:1. Danach flachte das Spiel ein bisschen ab, bis erneut Mustapha nach 36 Minuten im Duell mit Herbstmann zur Seppenrader Führung einschob. Die Antwort der SG folgte nur sieben Minuten später, als Marc Lowak den Ball nach Getümmel im Strafraum der Fortuna über die Linie drückte.

Auch die zweite Halbzeit bot eine Menge Unterhaltung. So wehrte Fortunas Patrick Franke einen Freistoß von Timo Grabowsky mit einer starken Parade ab. Auf der anderen Seite schlug Luca Hahn eine feine Flanke auf den Kopf von Mustapha, der somit in der 67. Minute sein drittes Tor und die erneute Führung für Seppenrade erzielte. Die Coesfelder fanden wieder eine schnelle Antwort, als Geburtstagskind Tim Püttmann drei Minuten später eine Flanke von Jannis Pier ins Tor köpfte. „Wir haben heute gezeigt, dass wir nach Rückständen immer zurückkommen können“, honorierte Klaas die Mentalität seiner Mannschaft. In besagter 89. Minute hatte Jacobs den Siegtreffer vom Punkt aus auf den Fuß, konnte den Strafstoß aber nicht verwerten – es blieb beim 3:3.

Feiner Zug am Rande: Nach dem Spiel ehrte die SG 06 Seppenrades Torwart Patrick Franke, der in der vergangenen Saison im Spiel gegen die Coesfelder zugegeben hatte, dass der Ball im Tor war, wofür er auch die Fair-Play-Medaille des Verbandes bekam. 7 SG Coesfeld – Fortuna Seppenrade 3:3; Tore: 1:0 Lucas Jacobs (11.), 1:1, 1:2 Omar Mustapha (15., 36.), 2:2 Marc Lowak (43.), 2:3 Omar Mustapha (68.), 3:3 Tim Püttmann (71.).