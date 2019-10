Der Spion hat nicht alles gesehen

Dabei steht ein kleines Familientreffen an, denn Yannik Gröning, Libero im Trikot der Coesfelder, trifft auf seinen jüngeren Bruder Tom, der mit seinen nur 16 Lenzen als Zuspieler beim TV fungiert und sich in dieser Saison schon eine Auszeichnung zum wertvollsten Spieler verdient hat. „Er war bei unseren Heimspielen als Zuschauer dabei“, weiß Heuermann. Wie viele Tipps er dabei mitnehmen konnte? Abwarten.

Denn Fakt ist: Noch hat das Team von Trainer Iraj Shir Ali in der Regionalliga nicht richtig Fuß gefasst. „In den entscheidenden Phase müssen wir mehr als nur 80 oder 85 Prozent abrufen“, verweist Philipp Heuermann darauf, dass sowohl beim 1:3 gegen Telekom Post SV Bielefeld als auch vor allem beim 2:3 gegen PTSV Aachen II deutlich mehr drin war. „Wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nicht zu weit nach unten rutschen“, hat der Abteilungsleiter die Tabelle im Blick. Wenn der Knoten platze, sei auch mal eine positive Serie drin.

Voraussichtlich nicht mithelfen wird dabei heute Dominik Vieth, so dass auf Yannik Gröning beim Auftritt in seiner Heimatstadt noch mehr Verantwortung zukommt. „Er hat es bisher schon gut gemacht“, setzt Heuermann darauf, dass der Youngster nicht zu nervös wird. Ansonsten sieht es gut aus bei den Coesfeldern, denn erstmals steht die lange Garde der Angreifer vollständig zur Verfügung: Neben Thomas Wittkowski und Philipp Heuermann werden auch Erik Kerp, der gegen Aachen sein Debüt gegeben hat, und der schmerzlich vermisste Yannick van Dijk am Start sein. „Körperlich wird uns der Gegner sicherlich nicht überlegen sein“, lächelt Heuermann. „Wir müssen es aber auch auf die Platte bringen und das Zuspiel stabilisieren.“ Mit der wohl bisher besten Formation soll der Abstecher zum Phantasialand beste Laune machen. 7 Anpfiff: heute, 19 Uhr, Sporthalle der Gesamtschule Brühl.