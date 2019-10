Ein neuer Club auf der Verbandsliga-Landkarte, denn mit dem Aufsteiger aus Menden hatten es die Coesfelderinnen bislang noch nie zu tun. „Diesen Gegner kennen wir nicht“, gibt der Trainer zu, der sich allerdings einige Informationen eingeholt hat. Und die besagen, dass es sich um einen sehr eingespielte Mannschaft handelt, die in ähnlicher Besetzung zwei Aufstiege hingelegt hat. „Besonders im Rückraum sind die stark besetzt“, warnt Haverkämper.

Auch die bisherige Saisonbilanz des Aufsteigers kann sich sehen lassen: drei Spiele, drei Siege – gegen VfL Brambauer (24:17), Westfalia Kinderhaus (28:26) und TuS Bommern (32:28) hat Bösperde nichts anbrennen lassen. Auf ein solches Erfolgserlebnis warten die Coesfelderinnen noch nach dem 29:31 bei der HSG Hohenlimburg und dem unglücklichen 29:29 in Kinderhaus nach deutlicher Führung. „Ich denke, das wird ein Duell auf Augenhöhe“, sagt der Trainer.

Vor allem hofft Haverkämper darauf, dass sich sein Personal diesmal weniger Aussetzer erlaubt: „Wir haben in beiden Spielen gute Ansätze gezeigt, aber nicht konstant genug gespielt.“ Mitnehmen wollen sie die positiven Phasen, zum Beispiel die starke erste Halbzeit in Kinderhaus. Insgesamt sieht der Trainer noch reichlich Luft nach oben und nimmt auch die erfahrenen Spielerinnen in die Pflicht: „Einige müssen jetzt mehr Leistung bringen!“

Neben der Knie-Patientin Steffi Lappe stehen heute auch Lea-Sophie Schneider und Melanie Moersig nicht zur Verfügung. „Eventuell holen wir uns Verstärkung aus der A-Jugend“, kündigt Dirk Haverkämper an. Ein wichtiges Pfund sollen aber die eigenen Zuschauer sein, mit denen im Rücken die DJK-Damen den ersten Saisonsieg einfahren wollen. 7 Anwurf: heute, 17 Uhr, Halle 1 des Schulzentrums Holtwicker Straße.