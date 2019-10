„Ich komm’ aus Hannover“, berichtet Jankowski, „und bin oft in Billerbeck.“ Larissa Janning (26), seine Freundin, stammt aus der Domstadt. Ihren Eltern gehört das gleichnamige Unternehmen Teppich Janning, für das er auf seinem blauen Trikot Werbung macht.

Fabian Laukamp, der Lokalmatador, dessen Karriere bei der LG Coesfeld einst Fahrt aufgenommen hat, wohnt in Regensburg, wo er erfolgreich Psychologie studiert hat. „Seit Mai arbeite ich bei REWE im betrieblichen Gesundheitsmanagement.“ Neben seinem Job läuft er. Je länger, umso lieber! „In zwei Wochen starte ich beim Frankfurt-Marathon“, spricht er über seine Premiere auf der klassischen Distanz, „eine Endzeit unter 2:35 Stunden wäre ideal.“ Ob „Laui“, so sein Spitzname, dieses hohe Ziel realisieren kann? „Ich hoffe doch“, gibt er sich optimistisch, „die Vorbereitung war jedenfalls okay.“

Mit ausgedehnten Umfängen, 145 km waren das Wochen-Maximum, ist er gewappnet für den 42,195 km langen Trip durch die hessische Metropole.

Raoul Jankowski kann ihm garantiert wertvolle Ratschläge mit auf den Weg geben. In Münster war er zweitbester deutscher Läufer in 2:24:19 Stunden. Fabian Laukamp hat von dieser starken Leistung auch erfahren. „Seine Freundin ist die Freundin meiner Freundin“, sagt er und lacht, „die Welt ist klein.“ Pia Ahlers (25), die mit ihm liiert ist, studiert Medizin, genau wie Larissa Janning. „Pia macht im Dezember ihr Staatsexamen“, erzählt Laukamp. „Larissa absolviert derzeit ihr praktisches Jahr in den Christophorus Kliniken in Coesfeld“, erklärt Jankowski, „sie ist fast fertig.“

Das Hobby Laufen teilen sie mit ihren Männern. Denn beide sind über 5 km gestartet. Ahlers erreichte 22:41 und Janning 25:01 Minuten. Ganz schön flott!