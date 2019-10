„Und in der Tat gab es da einen technischen Fehler bei der Zeitmessung“, berichtete DJK-VBRS-Geschäftsführer und Cheforganisator Michael Laukamp. Der wurde nun korrigiert – und dadurch änderte sich die Rangfolge. Dass jeder noch den richtigen Pokal erhielt, dafür sorgte Laukamp mit einer Wiederholung der Siegerehrung an Ort und Stelle, auf dem Coesfelder Marktplatz. „Es war schön, den im Büro stehen zu haben“, lachte Ralf Schillmüller von Ernsting’s family bei der Übergabe der Siegertrophäe an das Team von J.W. Ostendorf a Part of Hempel (Tarek Alhussein, Timo König und Carolin Aehling), die nun Erstplatzierte sind. Auf Rang zwei rückten die Läufer der Stadtwerke (Max Reining, Timo Gremme und Christian Spangenberg) vor. Schillmüller bekam schließlich den Pokal für Platz drei und versprach: „Nächstes Jahr greifen wir wieder an!“