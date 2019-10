Newcomer halten den Pokal in Lette

Lette. Es war ein Novum und die Rechnung ging auf: Während bislang der Hobbyfahrertag stets eine vereinsinterne Veranstaltung war, hatte in diesem Jahr die Leitung der Abteilung Kutschenfreunde in der Reit- und Fahrgemeinschaft Hof Hillebrandt schon lange vorher Werbung gemacht, um auch Interessierte außerhalb des Vereins anzulocken. Mit siebzehn Teilnehmern, auch aus befreundeten Vereinen, ging es morgens mit verschiedenen Stationsspielen während der Kutsch-Tour los. Die Aufgaben waren so ausgewählt, dass Turnier- und Freizeitfahrer alle die gleichen Chancen hatten. Die Überraschung: Mit Amy Kock und ihrer Schwester Kerry als Beifahrerin sorgte ein Team auf seiner ersten fahrsportlichen Veranstaltung überhaupt dafür, dass der Pokal in Lette blieb.

Von Allgemeine Zeitung