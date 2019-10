Während sich die Streckenführung meist leicht verändert, bleibt es konstant bei 300 beziehungsweise 600 Höhenmetern, die es zu meistern gilt. Diesmal erwartete die Läufer wegen der Regenfälle Schlamm und Wasser, aber auch als Highlight der Baumwipfelpfad der Landesgartenschau 2018 in Bad Iburg. Wer den Mut hatte, konnte hier über Treppen auf 26 Metern Höhe steigen und 440 Meter lang den gut gesicherten Pfad laufen.

Aus Coesfeld und Billerbeck reisten mit Lisa, Sven und Hubert Fels sowie Sebastian Piegza „alte Teuto-Hasen“ an, aus Coesfeld waren Michael Wieskus und Moritz Althoff mit den Strecken vertraut. Drei „Neulinge“ hatten sich teils sehr spontan auf die Herausforderung eingelassen: die Billerbeckerin Manuela Ahlers, sowie aus Coesfeld Markus Segbert und Petra Claeßen. Letztere hatte sich zwei Tage vorher überlegt, die lange Distanz zu laufen. „Ich bin ja irgendwie immer im Training, und es geht ja um nichts“, sagte die 46-Jährige. Markus Segbert hatte mit „Kumpels“ eine Wette gemacht: Zu mehreren wollten sie den „Teuto“ bezwingen, übrig blieb er allein.

Zusammen mit Michael „Wisi“ Wieskus, der zum zehnten Mal seinen Lieblingslauf unternahm, gingen die Zwei auf die Langdistanz. Während Petra, das „Konditionswunder der LG Coesfeld“, wie ihre Trainer Ewald Naber und Bernd Bohmert sie gern nennen, „Wisi“ in ihrem gewohnt souveränen Schritt einen Kilometer vor dem Ziel überholte und als schnellste Coesfelderin in 2:38 Stunden über die Ziellinie ging, erreichte Wieskus diese 30 Sekunden später. Nur 40 Sekunden später traf auch Markus Segbert ein – überglücklich, trotz eines Krampfes so gut durchgekommen zu sein.

Erwartet wurden sie schon vom Rest der Gruppe, die die Kurzstrecke über 12 Kilometer beendet hatten: als erster Sven Fels, der wegen einer Erkältung von 29 auf 12 Kilometer umgemeldet hatte und prompt nach 48 Minuten Vierter wurde. Nur 16 Plätze später rannte Moritz Althoff zeitgleich mit der schnellsten Frau in 53 Minuten ins Finish und war mehr als zufrieden: Er wollte sein Vorjahresergebnis um zwei Minuten verbessern und schaffte sogar drei! Routiniert lief nach einer Stunde Hubert Fels ein. Manuela Ahlers als Debütantin freute sich mit 1:12 Stunden über einen sechsten Platz ihrer Altersklasse, bevor später Lisa Fels mit 1:16 Stunden das Team komplettierte. Zusammen feuerten sie ihren Billerbecker Lauffreund Sebastian Piegza an, der die Langdistanz nach 3:03 Stunden beendete.