Ex-Profi muss an die Kette

Wie die Coesfelder hat Düren vor der Saison den Aufstieg in die Regionalliga geschafft. Der Unterschied: Der TV scheint schneller dort angekommen zu sein. Drei Siege und drei Niederlagen lautet die Bilanz – wobei die Dürener mit TVA Hürth Volleyball II, Brühler TV und VC Freudenberg (Hin- und Rückspiel) schon gegen die Top drei der Liga gespielt und dabei in Brühl einen und in Freudenberg sogar zwei Punkte mitgenommen haben. „Dennis Barthel ist da sicherlich der überragende Mann“, ahnt Heuermann. „Mal sehen, wie wir damit zurechtkommen.“

Respekt haben sie, aber sicher keine Angst. Die bisherige Bilanz mit vier Punkten aus vier Spielen stellt das Team um Trainer Iraj Shir Ali nicht zufrieden, aber sie wissen genau, dass sie noch Luft nach oben haben. „Noch haben wir nicht alles gezeigt“, gibt sich Philipp Heuermann kämpferisch. Was sicherlich damit zu tun habe, dass auf der Mittelposition nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Henri Lammerding noch nicht die ideale Lösung gefunden sei. Eine Menge haben sie ausprobiert, zuletzt auch mit Yannick van Dijk und Thomas Wittkowski gemeinsam in der Mitte. „Irgendwie werden wir das wuppen“, ist sich der Abteilungsleiter und Außenangreifer sicher. Ein bisschen Hoffnung keimt ebenfalls, denn Henri Lammerding unternimmt nach seiner Knie-OP die ersten vorsichtigen Versuche auf dem Parkett. „Vielleicht kehrt er noch dieses Jahr zurück“, sagt Heuermann. „Aber wir werden ihn behutsam aufbauen.“

Fakt ist: So schwer die Aufgabe heute auch erscheint, die SG 06 will endlich den ersten Heimsieg feiern. Auch ohne Handball im Vorfeld werden von 19.15 bis 19.45 Uhr wieder freie Getränke verteilt. Die Halle soll wieder stattlich gefüllt sein, hofft Philipp Heuermann: „Jeder einzelne Zuschauer hilft uns!“ 7 Anpfiff: heute, 20 Uhr, Halle 1 des Schulzentrums Holtwicker Straße.