Der Knoten platzt mit Gänsehaut-Faktor

Dabei sprach zu diesem Zeitpunkt eigentlich alles für die Gäste, die soeben den 0:2-Satzrückstand ausgeglichen hatten und auf dem besten Weg waren, die Partie komplett zu drehen. „Aber wir brauchten diesen Sieg unbedingt“, betonte Trainer Iraj Shir Ali nach zuletzt drei Niederlagen in Folge. Mit einem perfekten Block sorgte Yannick van Dijk in diesem fünften Satz für die 5:3-Führung, die Philipp Heuermann und Thomas Wittkowski auf 8:4 ausbauten. Als Fabian Röttgering mit einer starken Angabe auf 14:7 erhöhte, boten sich der SG vor dem tobenden Publikum sieben Matchbälle. Drei gingen daneben, den vierten versenkte Thomas Wittkowski, der anschließend zum wertvollsten Spieler gekürt wurde, mit einem hammerharten Angriffsschlag.

Gewonnen, und das nach fast genau zweieinhalb Stunden! Ob es an der geschenkten Stunde durch die Zeitumstellung lag, dass die Coesfelder ihren Fans einfach ein bisschen mehr bieten wollten, konnte Philipp Heuermann nicht bestätigen. Dass es aber trotz der 2:0-Satzführung noch einmal so eng wurde, wunderte ihn nicht. „Die ersten beiden Sätze sind ja knapp und teilweise etwas glücklich für uns gelaufen“, stellte er fest. Gerade im ersten Durchgang sah es beim 13:18-Rückstand nicht gut aus. Aber die SG 06 drehte das Spiel zum 21:20, vergab den ersten Satzball beim 24:22 und nutzte Nummer drei zum 26:24. Ähnlich eng verlief auch der zweite Satz, in dem Lukas Messing zwar mit einer Aufschlagserie für das 8:4 sorgte, die Gäste aber zum 14:14 ausglichen und beim 24:25 ihrerseits Satzball hatten. Ein starker Block von Sven Schmitz bescherte den Coesfeldern das 28:26 und die 2:0-Führung.

So ging es allerdings nicht weiter. „Düren hat sich besser auf uns eingestellt“, erklärte Heuermann. „Bei uns war zu viel Geplänkel, wir waren zu ideenlos.“ Mit 22:25 holten die Gäste Durchgang drei, und am Ende des vierten Satzes wurde es richtig bitter: Die letzten acht Punkte zum 17:25 gingen allesamt an Düren.

Aber die SG 06 kam zurück – und wie! Mit diesem fulminanten Tiebreak fuhren sie den ersehnten Heimsieg ein. „Das hatte sich abgezeichnet, denn wir haben zuletzt besser trainiert“, lächelte Iraj Shir Ali, während Philipp Heuermann genau wusste, wer einen riesigen Anteil an diesem Erfolg besaß: „Die Fans waren super – auswärts hätten wir dieses Spiel verloren.“ 7 SG Coesfeld 06 – Dürener TV II 3:2 (26:24, 28:26, 22:25, 17:25, 15:10).