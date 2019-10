Ultralauf erweist sich als Ultra-Herausforderung

Den ersten der drei Halbmarathons (21,1 km) brachte sie noch in 1:51 Stunden hinter sich und lag auf Rang zwei der Gesamtwertung. Doch spätestens nach der Marathonmarke wurde der Abstand zwischen den Kilometerschildern immer länger und die Geh-Intervalle auch. „Richtig steil war es zwar nie, aber es ging doch immer erst unmerklich, mit zunehmender Muskelermüdung dann allerdings deutlicher rauf und runter“, berichtet Sara Kaute. „Zudem hatte ich Schwierigkeiten, Nahrung und Flüssigkeit zuzuführen, aber bei so langer Laufdauer muss zwingend Energie zugeführt werden.“ Eine Situation, die sie zwar trainiert hatte, aber ihr Magen hatte kein Einsehen und wehrte sich gegen alles, was von oben eingeführt wurde.

Ihre Begleitung vor Ort, Christian Spangenberg, hatte angeboten, sie irgendwo abzuholen, wenn sie nicht mehr könne. Eine verlockende Versuchung! „Aber ich trete ja nicht bei einer Extremveranstaltung an, um bei den ersten Schwierigkeiten aufzugeben“, betont Sara Kaute. „Ich war weder verletzt noch krank, ich war einfach nur müde.“ So sei es beim Ultralaufen: Man wisse vorher nie, was für Probleme im Laufe des Tages auf einen zukommen, aber eines sei gewiss – sie werden kommen und entscheidend sei nur, wie man mit ihnen umgehe. Eine der wichtigsten Lektionen, die sich vom Ultralaufen auch gut ins Leben übertragen lasse. Und so kam sie trotz Schneckentempos nach 6:58 Stunden als 15. laufend ins Ziel. Ob sie so einen „Unsinn“ jemals wieder machen würde, wollte sie dort noch nicht beantworten: „Inzwischen bin ich mir aber sehr sicher: Ja!“