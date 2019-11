Gewankt, nicht gefallen

Lette/Darup. Sie wankten, sie zitterten, sie bangten um die drei Punkte. „Wäre hier das 3:3 gefallen, hätte das böse geendet“, zeigte sich Sascha Peters überzeugt, dass sein Personal in dieser kniffligen Phase Mitte der zweiten Halbzeit wahrscheinlich nicht zurück in die Spur gefunden hätte. Es fiel aber nicht, vielmehr gelang Vorwärts das 4:2 und später sogar das fünfte Tor – was für eine Erlösung für die Letteraner, die mit dem 5:2 gegen Borussia Darup das erste Erfolgserlebnis nach vier Niederlagen in Folge feierten.

Von Frank Wittenberg